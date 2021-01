Dorothée : Pourquoi n'a-t-elle jamais eu d'enfant ?

Pendant des années, elle a été l'idole des enfants grâce à ses émissions de télé et ses tubes cultes. Mais, dans sa vie intime, Dorothée n'a jamais endossé le rôle de maman. Pour la star, point de regret puisqu'elle assume ce choix de ne jamais avoir eu d'enfant.

Interrogée sur le sujet par le magazine Gala, Dorothée avait fait preuve d'une grande franchise. "C'était la carrière ou la vie de famille. J'ai privi­lé­gié la première. Je ne pouvais pas avoir les deux. Et ce qui ne s'est pas fait, ne s'est pas fait, je l'ac­cepte. Je ne garde en mémoire que les bons moments, j'es­saie au maxi­mum en tout cas. Poli­tique de l'au­truche, me direz-vous? Et pourquoi pas...", avait ainsi raconté l'ancienne vedette de l'émission Club Dorothée, en 2015.

Il faut bien admettre que Dorothée aurait difficilement pu cumuler les casquettes à l'époque puisqu'elle faisait un carton à l'antenne, offrant à TF1 - après un temps sur Antenne 2 - jusqu'à trente heures de diffusion par semaine. Chaque mercredi, elle consacrait notamment huit heures de son temps à la télé. ''Je suis épui­sée rien qu'à regar­der des docu­men­taires qui me sont consa­crés !'', avait-elle ajouté, amusée de se replonger dans ce tourbillon. C'était aussi l'époque de son succès comme chanteuse, Dorothée ayant multiplié les tubes et les concerts : jusqu'à 56 représentations à Bercy dans les années 1990 !

Dorothée, de son vrai nom Frédérique Hoschedé, restera donc à jamais une mère de télé pour des millions d'enfants. Et pourtant, comme le rappelait Le Point qui lui consacrait un portrait en 2020, elle ne fermait pas la porte au fait de devenir mère puisque, à chaque fois qu'elle était questionnée là-dessus, elle répondait avec malice "Quand je serai grande". Mais le temps a passé et bébé n'est jamais venu... L'ex-animatrice, qui coule aujourd'hui des jours paisibles loin du show business, avait notamment décroché un 7 d'Or de la meilleure émission jeunesse en 1986. En 1997, elle quittait l'antenne, sous le choc d'une décision prise dans son dos...