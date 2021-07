Douglas Booth fiancé à Bel Powley : son adorable demande en mariage...

Ces derniers temps sur la planète people, le temps est au mariage ! En effet, après l'annonce du second mariage entre Nabilla et Thomas Vergara, c'est au tour de l'acteur Douglas Booth de passer le cap. Et concernant l'identité de l'heureuse élue, ce n'est autre que l'actrice Bel Powley avec qui il partage sa vie depuis juillet 2016. Dans un post Instagram, publié samedi 3 juillet 2021, les deux heureux élus ont partagé la nouvelle avec leur communauté.

En publiant une série de clichés sur Instagram, Douglas Booth, connu pour ses participations dans LOL USA (2012) ou encore Roméo & Juliette (2013), a partagé la manière dont il a fait sa demande. Et d'après ce que l'on peut comprendre en parcourant les photos, ce dernier a préparé un joli pique-nique, dans un lieu complètement romantique : le quartier de Primrose Hill à Londres. Et à la fin du repas, l'acteur de 28 ans a fait sa demande à sa chérie et lui a donc demandé si elle voulait bien l'épouser. Une offre qu'elle a bien évidemment acceptée puisqu'on peut apercevoir sur l'une des photographies la jolie bague que son chéri lui a achetée. Et pour partager la nouvelle sur Instagram, Douglas Booth est resté très sobre. L'ancien acolyte de Miley Cyrus (récemment divorcée) a simplement légendé son post par : "Très très content !" Un message simple, mais qui ne manque pas d'amour.