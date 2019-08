Doutzen Kroes : Entièrement nue et divine, souvenirs de vacances torrides

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Doutzen Kroes s'est lancée, soutenue par plus de 6 millions de followers. Le top model les régale avec de nouvelles photos d'elle entièrement nue, prises par son mari...

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Doutzen Kroes en a fait la triste expérience en quittant Ibiza, où elle a passé ses vacances. La bombe de 34 ans a publié deux photos souvenirs de ce séjour. Elle y pose entièrement nue devant un pommier.

Son moment cueillette en tenue d'Eve a été immortalisé par son mari, le DJ Sunnery James.