Dr. Dre officiellement divorcé, il verse une somme astronomique à son ex Nicole Young !

Séparé de Nicole Young depuis un an, Dr. Dre est finalement, officiellement, célibataire. Les deux ex ont signé un compromis le mardi 28 décembre 2021 après des mois de bataille juridique, et l'artiste pourra célébrer cette victoire... au Champomy. Parce que cet accord financier va lui coûter cher. Très très cher. Selon les informations du magazine américain Rolling Stone, il va devoir verser la somme de 100 millions de dollars à son ancienne compagne avant d'être tranquille, rien que ça !

Fort heureusement, Dr. Dre est autorisé à effectuer ce paiement en plusieurs fois. Il doit se délester de 50 millions maintenant, puis du reste d'ici un an. Bien sûr, en contrepartie, Nicole Young perd quelques biens. Elle laisse, entre autres à son ex leur maison située à Malibu, en Californie, et doit déménager d'ici la fin du mois de décembre 2021, ce qui lui laisse peu de temps pour faire ses bagages. Elle pourra cependant ranger les valises dans les coffres des véhicules qu'elle conserve, une Rolls Royce, un Range Rover et une limousine - elle garde également l'intégralité de ses bijoux.

Faut-il, pour autant, s'en faire pour Dr. Dre ? Ces 100 millions de dollars représenteraient environ un cinquième de sa fortune personnelle, toujours selon Rolling Stone, et le rappeur continuera à jouir de ses droits d'auteur ainsi que des bénéfices de ses différents partenariats. Il a notamment vendu sa marque Beats au géant Apple. Mais c'est un soulagement, certainement, pour le papa de Truly, 19 ans et Truice, 24 ans. Le divorce commençait à virer au fiasco, en avril dernier, quand Nicole Young a accusé son ancien partenaire de violences domestiques. Il avait, sur un autre thème, été victime d'une rupture d'anévrisme au mois de janvier.