Dr. Dre : Condamné à payer sa femme... jusqu'à ce qu'elle retrouve l'amour !

Kanye West et Kim Kardashian, Angelina Jolie et Brad Pitt, Dr. Dre et Nicole Young... Les divorces de stars suscitent de nombreuses réactions ! Ces derniers ont choqué la toile suite à la révélation d'une décision de justice. Le producteur de musique devra verser une pension astronomique à son ex-épouse, jusqu'à ce qu'elle retrouve l'amour.

La sentence est tombée le week-end dernier ! Dr. Dre (de son vrai nom Andre Young) a été condamnée par la justice américaine au versement d'une pension mensuelle à son épouse Nicole Young (née Nicole Threatt). Son montant s'élève à 293 306 dollars, près de 250 000 euros. En plus, Dr. Dre devra financer l'entretien des deux maisons de Nicole, ainsi que le paiement de sa garde rapprochée. Sur une année entière, la note s'élève à 5 millions de dollars, un peu plus de 4,2 millions d'euros.

Le Daily Mail précise que cette décision est temporaire et sera appliquée à compter du 1er août, jusqu'à ce qu'un accord définitif soit trouvé par les deux ex-époux. La justice a précisé que la pension au conjoint de Dr. Dre cesserait le jour où Nicole Young se réinstalle avec un nouveau compagnon ou se remarie.

Dr. Dre et Nicole Young s'étaient mariés en 1996. Ils sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés Truce et Truly (24 et 20 ans). Dr. Dre en a 6 autres (dont Curtis, La Tanya, Andre Jr. et Marcel), nés de précédentes relations. Andre Young Jr. est mort d'une overdose, le 23 août 2008.

Avec Nicole Young, Dr. Dre filait le parfait amour ! Leur histoire s'est dégradée avec leur séparation et de nouvelles accusations de violences domestiques portées par Nicole. Le célèbre mentor des rappeurs Eminem et 50 Cent, qui a subi une rupture d'anévrisme et une tentative de cambriolage en janvier dernier, a nié catégoriquement. Il a même assuré qu'elle cherchait à faire annuler le contrat prénuptial qu'ils ont signé lors de leur union.

La démarche lui permettrait de réclamer une grande partie des biens de l'artiste, dont la fortune est estimée à près 850 millions d'euros.