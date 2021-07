Kim Kardashian : Que pense-t-elle de la nouvelle histoire d'amour de Kanye West ?

Kim Kardashian veut le meilleur pour Kanye West . Depuis l'annonce de leur divorce en février dernier, le rappeur a été aperçu en pleine virée romantique avec le top model Irina Shayk. Kim Kardashian n'aurait aucun souci à ce que le père de ses quatre enfants ne retrouve l'amour, comme l'apprend une source restée anonyme à People, le 19 juillet 2021.

"Kim est d'accord avec le fait qu'il voie quelqu'un. Elle veut juste qu'il soit heureux. Kanye veut garder de bonnes relations avec Kim pour le bonheur des enfants. Ils ont passé du temps ensemble en tant que famille récemment", apprend cette source. À l'image de Tristan Thompson ou Travis Scott, Kanye West passe donc encore des journées en famille avec ses enfants North (7 ans), Chicago (3 ans), Saint (5 ans) et Psalm (2 ans).

Une information confirmée par Page Six . Le même jour, nos confrères indiquaient que Kim Kardashian avait voyagé de New York à San Francisco pour retrouver Kanye West et leurs enfants. Ils auraient pris le petit-déjeuner ensemble avant de se rendre au musée d'art asiatiques de la ville avant son ouverture.

"Ils s'entendent à merveilles, c'était leur première sortie publique en tant que famille, confirmant qu'ils sont sur la même longueur d'ondes quant à la manière d'éduquer ensemble leurs enfants", a commenté une source anonyme auprès de Page Six lundi.

Après cette journée à San Francisco, Kanye West s'est rendu à Las Vegas, où il a tenu une soirée à l'occasion de la sortie de son nouvel album. La patronne de KKW Beauty est rentrée à Los Angeles avec ses quatre enfants.

Ce voyage à San Francisco aurait pourtant pu s'avérer difficile pour le couple. C'est là que Kanye West a fait sa demande en mariage en octobre 2013, avant de se marier un an plus tard sur les collines de Florence, en Italie. Pour l'heure, les modalités de séparations des biens et de la garde de leurs enfants n'ont pas été établis dans la procédure de divorce.