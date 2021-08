Dr. Dre : Sa fille SDF vit dans sa voiture, elle l'appelle au secours

LaTanya Young est dans une situation d'extrême urgence ! La fille du rappeur et producteur américain Dr. Dre a confié au DailyMail qu'elle était sans domicile fixe et vivait dans une voiture louée. La jeune femme âgée de 38 ans, qui élève seule ses quatre enfants, est la fille de Lisa Johnson et Andre Romelle Young, plus connu sous le nom de Dr. Dre.

Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait cinq ans et bien qu'elle soit sans nouvelle de son père depuis 18 années, la mère de famille, qui travaille dans une usine et est également livreuse pour de grandes plateformes comme UberEats, peut compter sur son aide financière pour le loyer, notamment. Sauf que, selon elle, l'acolyte d'Eminem, 56 ans, aurait cessé de lui verser de l'argent depuis janvier 2020 !

Malgré ses deux emplois et l'aide d'amis qui l'hébergent "de temps à autre", LaTanya Young n'arrive pas à joindre les deux bouts. La maman de Tatiyana, Rhiana, D'Andre et Jason III (16, 13, 8 et 3 ans) affirme que ses enfants ne vivent pas dans le SUV qu'elle loue. "Ils restent chez des amis. J'essaye de garder la tête hors de l'eau, j'ai été endettée pendant un moment. La voiture coûte 2 300 dollars pour trois semaines mais je n'en paye qu'une. Tôt ou tard, ils viendront la récupérer".