Diaporama Dr. Dre : Sa fille SDF vit dans sa voiture, elle l'appelle au secours

Dr Dre, sa femme Nicole Threatt et leur fille Truly Young - Projection du film "The Defiant Ones" au Ritzy Picturehouse cinéma à Londres, Royaume Uni, le 15 mars 2018.

Nicole Young et Dr Dre à la première de "The Defiant Ones" à Los Angeles, le 22 juin 2017. © Birdie Thompson/AdMedia via Zuma Press/Bestimage

16 / 16

Dr. Dre et Jimmy Iovine arrivant à la première "The Defiant Onces" de HBO au Studio Paramount, à Los Angeles, le 22 juin 2017.

Dr. Dre and Jimmy Iovine arriving at HBO's 'The Defiant Ones' premiere at Paramount Studios in Los Angeles, on June 22th, 2017.