Drame dans le hockey : Teddy Balkind, 16 ans, meurt égorgé en plein match

La pratique du sport à un haut niveau peut parfois amener à des accidents tragiques et cela dans de nombreux sports. Aux États-Unis, le football américain, sport roi, extrêmement populaire dans tout le pays, fait partie des pratiques les plus dangereuses et de nombreux anciens professionnels souffrent de lourds problèmes à la fin de leur carrière. Si l'on en parle un peu moins, le hockey sur glace fait également partie des sports les plus violents de la planète. Les chocs peuvent s'avérer fatals et un nouvel exemple tragique vient de se produire dans un lycée situé dans l'État du Connecticut.

Durant un match avec son équipe, le jeune Teddy Balkind, âgé seulement de 16 ans, a été victime d'un accident mortel particulièrement horrible. Selon le rapport officiel du service médical chargé de l'examen, le jeune homme est mort dans un "accident" causé par "une profonde entaille au niveau du cou". Une véritable tragédie survenue jeudi dernier lors d'un match entre son équipe de St Luke et celle de Brunswick dans la ville de Greenwich.

Selon les autorités, dans des propos rapportés par TMZ, Teddy Balkind serait tombé sur la glace avant d'être accidentellement percuté par un adversaire qui lui a sectionné le cou avec la lame de son patin. D'après la police de Greenwich, le jeune garçon a été transporté à l'hôpital en urgence, mais il a succombé à ses blessures une fois sur place.

Une nouvelle qui a ébranlé le monde du hockey, à l'exemple de l'équipe des Kings de Los Angeles, dont le public a observé une minute de silence lors de son dernier match en honneur de Teddy Balkind. Les deux équipes qui se sont affrontées ce jour-là ont également exprimé leur tristesse et le lycée du jeune hockeyeur, St Luke, a décidé de fermer ses portes pour une journée, vendredi dernier.