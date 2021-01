Dua Lipa, sa soirée polémique au strip-club : elle réagit et se défend

Dua Lipa a bien fréquenté un strip-club. Pour la chanteuse britannique, il était primordial de soutenir les travailleuses et travailleurs du sexe, qui sont encore victimes de discrimination. Le 26 janvier 2020, elle avait essuyé de nombreuses critiques pour avoir fait la fête dans un club de strip-tease après les Grammy Awards, avec Rosalìa, Lizzo et Lil Nas X. Ils avaient notamment été accusés de glorifier l'exploitation des femmes.

Dans une interview à Rolling Stones publiée le 14 janvier 2021, Dua Lipa revient sur ce point de controverse. La chanteuse de 24 ans explique qu'elle est infiniment engagée dans la cause féministe. "J'ai l'impression que, si tu es féministe, tu dois soutenir les femmes, peu importe leurs métiers. Nous devons soutenir les travailleuses du sexe, nous devons croire que leur travail est un choix et qu'elles ont le droit de l'exercer", a développé l'interprète de Fever.

"Ça semble un peu hypocrite, je pense, que les gens choisissent comment ils veulent soutenir les femmes seulement quand ça les arrange. C'est une autre forme de misogynie, qui découle du regard masculin", a poursuivi Dua Lipa, toujours à Rolling Stone.

À l'époque, le hashtag #DuaLipaIsOverParty ("La fête de la fin de Dua Lupa" en français) n'avait pas tardé à devenir le sujet le plus discuté de Twitter. De nombreux internautes l'accusaient d'être faussement féministe. "Il y a tant de jugements et de méchanceté. La cancel culture est dangereuse et toxique (...) Pendant longtemps, ça a eu des conséquences sur ma santé mentale", a-t-elle confié.

Le sujet des strip-teaseuses revient de plus en plus dans le paysage médiatique. Après le parcours de Cardi B - dont elle est très fière -, de nombreuses strip-teaseuses et escort racontent plus ouvertement leur quotidien sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. La sortie du film de Hustlers, avec Lili Reinhart et Lizzo, a également aidé à faire évoluer les mentalités.