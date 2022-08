Dusan Tadic : La star du foot violemment agressée lors d'une tentative de cambriolage

Les footballeurs professionnels sont des hommes privilégiés et pour les meilleurs d'entre eux, l'argent coule à flot, mais cela peut parfois attirer les mauvaises personnes... Depuis plusieurs années maintenant, on assiste de plus en plus à des cambriolages de stars du foot, principalement lorsqu'ils sont en train de jouer, puisque les cambrioleurs savent qu'ils ne seront pas chez eux. Plusieurs joueurs parisiens, à l'image de Marquinhos, ont été victimes de cambriolage alors qu'ils se trouvaient au Parc des Princes pour une rencontre de championnat. La même chose est arrivée du côté de Marseille et dernièrement c'est David Beckham qui a été la cible de malfaiteurs.

Star de l'Ajax Amsterdam, Dusan Tadic a lui aussi vécu une situation similaire, sauf que cela aurait pu se finir bien plus tragiquement. Le footballeur serbe de 33 ans fait le bonheur du club hollandais depuis quatre ans maintenant, mais dans la nuit du 28 au 29 juillet, les choses auraient pu très mal tournées pour le sportif. D'après les informations du quotidien néerlandais De Telegraaf, le joueur rentrait chez lui et en sortant de sa voiture, il s'est retrouvé nez-à nez- avec deux hommes armés et casqués.

Le footballeur se réfugie dans un restaurant !

Face à une situation qui pouvait dégénérer et deux hommes particulièrement intéressés par sa montre de luxe, ​​​​Dusan Tadic a tenté de prendre la fuite face à ses agresseurs qui ont fini par le rattraper. S'en est alors suivi une violente bagarre entre le footballeur et les deux malfrats avant que le Serbe n'arrive à se réfugier dans un restaurant situé à proximité. De leurs côtés, comprenant qu'ils n'arriveraient pas à leur fin, les deux hommes armés ont pris la fuite en scooter. Résultat, des vêtements déchirés et une blessure à la main pour le footballeur qui s'en tire plutôt bien.

D'après les informations du média hollandais, les deux hommes avaient prémédité leur geste, repérant les lieux quelques jours auparavant. Plus de peur que de mal donc pour ​​Dusan Tadic, qui a réussi à s'en sortir sain et sauf, mais s'est tout de même fait une belle frayeur.