Valentin Rongier victime d'un cambriolage en plein match OM-PSG !

Il fait clairement partie des hommes en forme du côté de l'Olympique de Marseille cette saison. Arrivé en 2019 dans la Cité phocéenne, Valentin Rongier vit une saison pleine comme titulaire indiscutable au milieu de terrain. L'ancien joueur du FC Nantes de 26 ans semble s'épanouir aux côtés de Dimitri Payet et Steve Mandanda, et il a d'ailleurs effectué une très belle prestation lors du clasico OM-PSG qui s'est joué dimanche dernier. Malheureusement pour lui, cette belle soirée a été gâchée par un évènement pour le moins fâcheux.

Comme l'a révélé La Provence hier, Valentin Rongier a été victime d'un cambriolage pendant le match qui se jouait au stade Vélodrome. Installé du côté de Cassis, le footballeur s'en serait rendu compte en rentrant chez lui après la rencontre. Des cambrioleurs se sont introduits chez lui et ce n'est pas la première fois, puisqu'il s'agit du deuxième cambriolage subi par le Marseillais. Après avoir averti la police, des enquêteurs de la brigade de recherches d'Aubagne, ainsi que des techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie, se sont rendus sur place pour constater les faits.

Ce genre d'infractions n'est pas rare chez les footballeurs puisque de Paris à Marseille, les cambriolages les jours de match sont de plus en plus fréquents. Dernièrement, Marquinhos s'est confié sur le sujet, mais ce genre de situation est arrivé à d'autres joueurs parisiens comme Angel Di Maria ou Thiago Silva. Du côté de l'OM, Boubacar Kamara et Luan Peres ont également été victimes de cambriolages récemment.