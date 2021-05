Dylan (Koh-Lanta) dézingué par un ex-gagnant : "Il ne pense qu'à l'argent !"

En 2017, dans Koh-Lanta Cambodge, Dylan Thiry n'est pas passé inaperçu. Le jeune blond a débarqué en mocassins Gucci sur l'île ! Outre son look décalé, c'est son comportement qui n'a pas plu à ses camarades de jeu. Quatre ans plus tard, Frédéric, le grand gagnant de cette édition, se livre sur son aventure auprès de TV Mag et en profite pour tacler son ex-coéquipier Dylan.

Frédéric se décrit comme quelqu'un "qui ne se laissait pas faire", qui "s'affirmait sans pour autant être considéré comme une forte tête". "J'ai beaucoup pris sur moi face à certains, dans la vie j'aurais réagi de manière beaucoup plus radicale", lâche-t-il, peut-être en référence à Dylan Thiry... Les deux hommes se sont côtoyés dans l'équipe bleue, avant le départ du jeune luxembourgeois. Et Frédéric a joué un rôle dans cette élimination express dès le début de Koh-Lanta. "C'est moi qui avais insisté pour l'éliminer dès le premier conseil", se souvient-il. Et de s'expliquer : "Dylan est quelqu'un que je ne supportais pas et c'est toujours le cas aujourd'hui."

Mais qu'a bien pu faire le jeune blond à l'allure de mannequin pour agacer notre gagnant ? "Pour l'avoir connu trois jours dans cette aventure, ce n'est pas quelqu'un de vrai. Il est individualiste, il se prenait pour Hercule alors que sportivement, il n'était pas spécialement performant. Humainement, je me sens très différent de lui, poursuit Frédéric, qui a reversé une partie de ses 100 000 euros de gains à l'association Grégory Lemarchal, qu'il a connu avant sa mort. Il est dans le paraître, tout ce qu'il fait c'est de la com et, pour moi, c'est insupportable. Comme beaucoup de jeunes de télé-réalité, il ne pense qu'à l'argent et à la célébrité."

Frédéric, gagnant de Koh-Lanta, prêt à régler ses comptes avec Dylan

Des mots durs qui ne sont en aucun cas lié à une quelconque jalousie, comme il l'assure : "Je gagne bien ma vie de manière honnête et j'ai remporté Koh-Lanta donc tout va bien." D'ailleurs, Frédéric n'hésiterait pas à balancer le fond de sa pensée à Dylan en face à face : "Si je suis amené à le croiser un jour, je lui dirais en face ce que je pense de lui. Il est dans le paraître, tout ce qu'il fait c'est de la com et, pour moi, c'est insupportable."

Finalement, de cette belle aventure, le finaliste, qui a remporté Koh-Lanta haut la main face à la très peu appréciée Clémentine, préfère en garder que le bon. "J'ai heureusement rencontré des gens super au Cambodge, je prends régulièrement des nouvelles de Corentin, qui fait son chemin dans l'immobilier, de Mathilde, de Sébastien, de Marjorie et quelques autres", conclut-il.