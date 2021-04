Dylan O'Brien (Le Labyrinthe) : Un grave accident a défiguré la star de la saga

On est en mars 2016 à Vancouver et Dylan O'Brien est en plein tournage du troisième volet de la saga à succès inspirée des livres de l'auteur américain James Dashner. Dans Le Labyrinthe : Le Remède mortel, il reprend le rôle de Thomas, aux côtés de Kaya Scodelario et Will Poulter. C'est lors du tournage d'une scène de cascade que le drame va avoir lieu.

L'acteur de 29 ans est attaché par un harnais sur le toit d'une voiture en mouvement pour les besoins de la scène. C'est alors qu'il est éjecté de sa position et percute violemment une autre voiture présente ce jour-là. Résultat, de multiples fractures pour l'acteur qui est rapidement transporté à l'hôpital.

Touché principalement à la tête, Dylan O'Brien souffre de plusieurs fractures au visage, d'une commotion cérébrale ainsi que d'un trauma crânien. L'acteur a déclaré plus tard que l'accident avait "brisé la majorité de la partie droite" de son visage et qu'il a eu recours à une opération de chirurgie réparatrice faciale.

Un terrible incident qui a bien entendu interrompu le tournage du dernier volet de la saga. Dylan O'Brien a quant à lui vécu des moments difficiles, comme il l'a avoué au média Le Matin en 2017. Il a expliqué ne s'être "jamais senti aussi vulnérable" et avoir souffert de crises d'anxiété.

Une période compliquée pour l'acteur révélé dans la série Teen Wolf qui a pu compter sur le soutien de sa compagne de l'époque, l'actrice Britt Robertson. "Elle bossait de son côté loin de Vancouver mais elle a sauté dans le premier avion et elle était à mon chevet quand j'ai repris connaissance. Mon amour pour elle est plus intense que jamais depuis cette épreuve", avait-il confié.

Après une longue convalescence, l'acteur a pu finalement reprendre le tournage du film Le Labyrinthe : Le Remède mortel un an plus tard, en mars 2017. Il a depuis continué sa brillante carrière avec des rôles dans Deepwater aux côtés de Mark Wahlberg ou encore très prochainement dans Love and Monsters, la dernière superproduction Netflix qui sort le 14 avril 2021.