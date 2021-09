Ed Sheeran : Larmes, accidents, bains de foule... son sosie vit un véritable enfer !

Ce n'est pas tous les jours facile de ressembler à Ed Sheeran. Ty Jones, un jeune homme originaire de Manchester, vit par exemple dans l'ombre de l'artiste... quitte à devoir en subir les conséquences. C'est bien simple, la moindre de ses apparitions provoque l'émoi, si bien qu'il sort désormais de chez lui avec des lunettes de soleil, un masque de protection et un chapeau. "Je porte ça tout le temps pour éviter les fans qui pleurent ou qui tremblent, a-t-il expliqué, comme le rapporte le DailyMail. Une fois, un cycliste n'a pas pu s'empêcher de me fixer et il a fini par tomber de son vélo. C'était un vrai sketch. Quand je suis venu l'aider, il m'a dit : 'Ce n'est pas possible, je viens de rencontrer Ed Sheeran.'"

Désormais, Ty Jones préfère jouer la sécurité. Il fait même ses courses la nuit pour éviter d'être reconnu. "J'ai un nombre incroyable de fans qui me suivent, dès que je suis à Hackney, à Londres, ou à Los Angeles, ajoute-t-il. Au point que l'équipe avec laquelle je travaille a déjà dû m'aider en inventant des plans pour que je puisse m'échapper." Evidemment, tout ceci n'arriverait peut-être pas s Ty Jones ne cultivait pas cette ressemblance très troublante avec le jeune papa. Mais il est bien obligé de se plier à l'exercice. Après avoir rêvé de travailler dans une entreprise de vente au détail ou sur un bateau de pêche, il a décidé de se reconvertir... en sosie officiel d'Ed Sheeran.