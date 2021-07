Ed Sheeran, aminci de 22kg : son incroyable perte de poids, après une sombre période...

Comme de nombreuses personnalités, à l'instar de Kesha, Ed Sheeran a lui aussi connu quelques difficultés pour se remettre en forme. Il a connu sombres périodes d'alcoolisme et de boulimie. "Je restais debout et je buvais toute la nuit. Les bus se garaient sous les arènes et je dormais dans le bus toute la journée, puis je me réveillais et je sortais, je faisais le concert, je buvais et je remontais dans le bus. Je n'ai pas vu la lumière du soleil pendant quatre mois", avait confié l'interprète de Shape of you sur YouTube. Un mode de vie qui ne lui convient plus. C'est un nouvel Ed Sheeran qui se présente désormais, et il est très aminci !

22 kilos en moins sur la balance en adoptant un régime strict et en suivant de nouvelles habitudes de vie. Des habitudes qu'il a commencé à entreprendre après la naissance de sa première fille, Lyra Antartica, née en aout 2020 de son union avec Cherry Seaborn. En effet, cet heureux événement a fait réaliser au jeune chanteur l'importance d'avoir une santé de fer. Invité au micro du podcast Spout, ce dernier n'a pas hésité à partager tout son bien-être depuis sa perte de poids : "Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais en mauvaise santé jusqu'à ce que je retrouve des gens et qu'ils me disent : 'waouh, tu as l'air d'aller bien, tu as l'air en bonne santé !' Je me suis dit que je devais vraiment avoir l'air mal avant, mais je me sens bien aujourd'hui !"

Un bouleversement drastique, comme il l'explique plus en détails : "Je fais toujours tout dans l'excès, je vis toujours à 100 à l'heure. Mon surnom avant était par exemple "Teddy deux dîners" parce que quand je sortais, j'avais l'habitude de commander deux dîners. Je me disais est-ce que je prends des saucisses, de la purée ou un hamburger et des frites ? Et je prenais les deux ! Je buvais également de l'alcool avec excès. J'étais du genre à descendre deux bouteilles de vin plutôt que de boire quelques bières et un verre de vin", a-t-il partagé.

Mais depuis la naissance de sa fille, Ed Sheeran s'est alors calmé et a partagé le secret de sa perte de poids : "J'ai simplement ralenti. Je suis papa d'une petite fille, j'ai de nouvelles priorités, et mon rythme de vie a changé. Mon rythme de vie n'était pas compatible avec ma vision de la paternité. J'ai vraiment profité de ma vingtaine, mais je ne voulais plus être ce genre de personne." Preuve qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule...