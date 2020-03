Eddy (Les Anges) : son chéri Fred se rend aux urgences et fait polémique

Peut-on encore se rendre à l'hôpital sans être atteint par le coronavirus ? À en croire la récente expérience de Fred, le chéri d'Eddy, la réponse est non ! En effet, le jeune homme s'est attiré les foudres des internautes en confiant s'être rendu aux urgences à Abzac, commune du Sud-Ouest de la France, durant le week-end... pour un mal de dos. "Tout va bien, ce n'est pas le coronavirus, c'est juste que j'ai le dos bloqué, j'ai un lumbago. Donc on est parti à l'hôpital, aux urgences, ils m'ont donné un petit traitement, ça fait du bien. Ça m'a fait mal au coeur par contre quand j'ai vu comment c'était l'état d'urgence... Mais du coup voilà, je me repose", a-t-il révélé sur Snapchat lundi 30 mars 2020.

Le compagnon du candidat des Anges de la télé-réalité qui a mis sept ans a le conquérir ne pensait alors pas recevoir une flopée de messages contrariés. Ni une, ni deux, il s'est emparé de ses réseaux sociaux pour mettre les choses au clair. "Alors je rectifie, parce que j'ai reçu des messages... Woah ! Je ne pensais pas que ça allait aussi vite !", a-t-il d'abord déclaré très surpris. Et d'expliquer : "J'ai eu une hernie discale donc ce n'est pas une excuse pour aller aux urgences je sais, je me suis senti mal à l'aise devant le service hospitalier, de me présenter pour ce problème là mais les amis j'avais vraiment mal. Je ne pouvais plus bouger ! Je n'avais pas de traitement, je n'avais rien, j'ai trop trop mal au dos...", assure-t-il.

Fred conclut en demandant aux internautes d'arrêter de lui envoyer des "messages de haine" et en profite pour exprimer tout son respect envers le personnel hospitalier "qui fait son travail exceptionnellement bien". Au passage, il rappelle que d'autres maux que le coronavirus ont toujours besoin d'êtres traités. "Il faut essayer de s'occuper de soi". En espérant que cela suffise à calmer les plus ardus...