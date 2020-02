Eddy (Les Anges) "très amoureux" de Fred après 7 ans de galère (EXCLU)

Figure incontournable de la télé-réalité, Eddy opère son grand retour sur le petit écran après quelques années d'absence. Le meilleur ami d'Anaïs Camizuli débarque ce mardi 11 février dans la douzième saison des Anges à Hong Kong. Purepeople.com l'a rencontré lors de la conférence de presse du programme à Paris. Le pétillant jeune homme de 26 ans en a profité pour expliquer ce qui l'avait poussé à rejoindre le casting. "Pour être clair, j'ai fait un petit burn-out, j'avais trop enchaîné plein de télé. Je me suis reposé, j'ai ouvert ma maison d'hôtes et je m'étais dit que je ne voulais plus refaire de télé. Mais c'était du déni et là j'avais envie, je sais que je suis fais pour ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de revivre une expérience."

L'aventure s'est avérée d'autant plus agréable que son petit ami Fred l'a rejoint sur le tournage. Eddy nous en dit plus à son sujet. "Fred, c'est mon nouveau gars. Je n'ai jamais eu de relation comme ça. Pour lui, c'était son coming-out, il n'a jamais fait de télé. C'est du nouveau pour moi dans ma vie, pour lui aussi et voilà c'est du sûr." Bien qu'ils se connaissent depuis sept ans, Eddy et Fred ne sont en couple que depuis trois mois, ce qui n'empêche pas l'ancien candidat de Secret Story d'être complètement accro. "On n'avait jamais rien fait, on avait toujours peur chacun de notre côté. Je suis amoureux, je suis très amoureux, je n'ai jamais été comme ça", nous avoue-t-il.

"Je n'avais pas le temps de me poser"

Ce mardi 11 février, le couple était d'ailleurs invité sur le plateau de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui (France 2). L'occasion pour eux d'expliquer pourquoi ils ont mis autant de temps à franchir le pas. "C'était un peu ma petite valeur sûre. Quand j'avais un petit coup de blues, je l'appelais. Quand je buvais un verre, je l'appelais... (...) Les années passent tellement vite. Lui, part en Australie pendant un an. Moi, j'enchaîne avec Les Anges. Je ne faisais que ça, donc je n'avais pas vraiment le temps de me poser", explique Eddy. Le déclic a lieu lorsque Fred se met à fréquenter un très bon ami du danseur. Se sentant "trahi", Eddy décide alors de le "nexter pendant un an et demi". Une véritable douleur pour Fred qui finit par le rejoindre sur le tournage des Anges en 2019 afin de concrétiser leur histoire.

Les téléspectateurs vont donc enfin pouvoir découvrir les deux hommes vivre leur amour au grand jour et surtout devant les caméras. Un cap important pour Eddy qui espère ouvrir la voie à d'autres couples homosexuels. "Je l'ai pris un peu comme une chance. Depuis sept ans que je fais de la télé, j'ai toujours rêvé d'avoir moi aussi mon acolyte dans une villa, vivre l'expérience avec un mec comme tout le monde. Et là je l'ai fait et c'est un truc de fou pour ma communauté qui est gay. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait qu'on soit un peu un exemple, qu'on y aille au culot. Y a quoi de mal en fait ?", nous a-t-il confié. De retour en France, Eddy et Fred coulent toujours des jours heureux. D'ailleurs, ils pensent déjà à la suite. "Peut-être une autre télé et si après cette autre télé tout se passe bien, on va prendre un truc ensemble, un appartement." Affaire à suivre...

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com.