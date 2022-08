Eddy (Mariés au premier regard) en couple : le visage de sa compagne enfin révélé, elle est sublime !

En légende de ce joli post en amoureux, Eddy se livre à ses plus de 100 000 fidèles abonnés sur le réseau social de partage d'images. "Les amis, petit à petit, je vous en dévoile un peu plus... Les plus belles rencontres sont toujours les plus #inattendues", écrit-il. S'il indique en révéler un peu plus au fil du temps, c'est parce qu'il y a quelques semaines déjà, il avait partagé une première photo. En effet, début août, Eddy déjà publié un cliché de vacances en noir et blanc sur lequel il prenait la pose avec une superbe sirène en maillot de bain. Cette fois, le visage de la belle était caché.

Aujourd'hui, les internautes savent à quoi ressemblent celle qui fait battre le coeur du charmant trentenaire. Et ses proches la connaissaient déjà depuis un moment puisqu'elle est en réalité une "très bonne amie". "Cette histoire m'est tombée dessus comme ça, avait-il confié à Télé Loisirs. On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tout les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène."