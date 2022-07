Eddy Mitchell a tout prévu pour sa mort : il sait même à côté de quelle star française il va être enterré !

Ce 3 juillet 2022, Eddy Mitchell célèbre ses 80 ans. Un anniversaire qu'il fête, on l'imagine, entouré de ses proches, à commencer par son épouse depuis plus quatre décennies, Muriel Bailleul et ses enfants, Eddy (né en 1962), Marilyn (née en 1965) et Pamela (née en 1982). Le temps passe, beaucoup d'amis à lui sont partis comme l'un des membres des Vieilles Canailles, le légendaire Johnny Hallyday qu'il considérait comme son "demi-frère". Quant à sa "dernière séance", pour reprendre le titre d'une de ses magnifiques chansons, le crooner français y a déjà songé d'ailleurs, faisant une révélation inattendue.

Homme discret et pudique, Eddy Mitchell avait toutefois abordé un sujet délicat, la mort, dans une interview pour Le Parisien en 2015. Et c'est avec beaucoup de détachement qu'il avait évoqué la question. Avec son épouse Muriel, le chanteur a décidé de se faire enterrer à Saint-Tropez, où il vit avec elle depuis plus de trente-cinq ans : "Elle a rendez-vous au cimetière, pour s'occuper de notre concession. Moi, je préfèrerais être carbonisé, mais mes enfants veulent se recueillir sur une tombe. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit ici."

Ville remplie de stars, la cité tropézienne accueille aussi bon nombre de personnalités en son cimetière. C'est ainsi que l'emplacement qu'ils auront sera situé près d'une figure très particulière : Eddie Barclay, décédé en 2005. Ce qui enchante l'épouse du fameux "Schmoll" : "Elle est ravie, on va avoir la concession à côté de Barclay." Les deux hommes se connaissaient bien et l'interprète de Sur la route de Memphis avait parlé avec tendresse et humour de sa relation avec celui qui a été son producteur, au micro d'Europe 1 en 2020 : "Au départ c'était mal parti puisqu'on ne pouvait pas se voir à cause de deux contrats merdeux qu'il m'avait fait signer. Il voulait me donner 1%, ce qui fait que je ne voulais pas faire de promo. Donc à chaque fois, il fallait qu'il me fasse une rallonge, et comme il n'y avait qu'une chaîne de télé, ils étaient bien obligés."

Deux figures de la musique qui ont longtemps collaboré ensemble et qui sont toutes deux très attachées à Saint Tropez : "J'adore Saint-Tropez et j'ai fini par y acheter une maison avant Barclay. Barclay allait à Cannes, à l'hôtel Martinez, je m'en souviens bien. Puis un jour il a découvert Saint-Tropez et il s'est fait construire une baraque absolument géniale. Et là, il recevait tout le monde." En attendant de le retrouver au paradis des soirées blanches, Eddy Mitchell va continuer de nous enchanter avec son immense talent et son bagout pour très longtemps on l'espère.