Eddy Mitchell marié à 19 ans : Françoise Lavit, la première femme de sa vie

À tout juste 19 ans,Eddy Mitchell épousait Françoise Lavit le 17 juin 1961. Premier amour du chanteur - de son vrai nom Claude Moine - il connait également le succès la même année avec son groupe Les Chaussettes Noires avant de commencer une carrière solo l'année suivante. Mère de ses enfants Eddy, né en 1962, et Marilyne, née en 1965, Françoise ne voyait que rarement son mari, très occupé par la scène et les tournées musicales. Après huit ans d'amour, le couple qui était installé en région parisienne dans le 93 à Noisy-le-Sec se sépare le 16 octobre 1979. Très discrète, la première femme d'Eddy Mitchell n'a jamais souhait être dans la lumière et ne s'est pas exposée durant les sorties officielles de son époux préférant garder l'anonymat.

Interviewé par le Journal Du Dimanche, l'interprète du titre Rock Around The Clock confiait être très proche de son fils ainé Eddy et expliquait : "J'ai toujours rêvé qu'il y ait un Eddy dans la famille. Alors, à la naissance de mon aîné, j'en ai profité. Ce prénom d'artiste, c'est mon rêve de gosse quand j'ai découvert Eddie Constantine. Eddy, ça vient de lui : un acteur discutable, mais quel chanteur !". Selon le chanteur, son fils Eddy a une personnalité qui lui ressemble énormément. "Il possède un caractère bien précis, pas si éloigné du mien : il n'en fait qu'à sa tête".

Présent avec son père lors de cette interview, Eddy Moine avait également révélé quelques secrets de son enfance : "S'appeler Eddy en étant le fils d'Eddy Mitchell n'a pas toujours été facile à porter. A l'école, il fallait passer entre les gouttes pour se faire des copains... Puis c'est rentré dans l'ordre. Mon père nous a toujours protégés de la presse à sensation".

Après cette union, Eddy Mitchell s'est marié à Muriel Bailleul le 24 mai 1980 après seulement sept mois de romance. Ensemble, ils ont eu une fille, Pamela, née en 1982, dont son ami Johnny Hallyday était le parrain. "Même si je ne lui demande jamais conseil sur mes choix de carrière, Muriel, ma seconde épouse, m'a inspiré l'une de mes rares chansons d'amour, Le Cimetière des éléphants", avait-il expliqué à nos confrères du Journal Du Dimanche.