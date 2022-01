Eglantine Eméyé, son fils polyhandicapé s'échappe la nuit : sa solution créative pour y remédier

Après des fêtes de fin d'année quelque peu gâchées par la Covid-19, Eglantine Eméyé a enfin pu retrouver son fils Samy (16 ans) le 6 janvier 2022. Et l'animatrice de 48 ans joue les prolongations depuis avec l'adolescent polyhandicapé. Diagnostiqué hémiplégique du côté gauche et autiste à l'âge de un an, Samy réside depuis 2013 à Hyères, où il est suivi pour ses troubles sévères. Mais il semblerait que ces derniers jours, c'est sa mère qui a pris la relève.

Sur Instagram, elle a fait savoir qu'ils se trouvaient toujours ensemble dans la journée du 15 janvier. Pour s'assurer que tout se passe bien lorsque son fils est sous sa surveillance, Eglantine Eméyé doit se montrer créative. Et pour cause, Samy a apparemment la fâcheuse habitude de s'échapper de son lit en pleine nuit, créant de grosses frayeurs à sa maman. Une situation à laquelle elle a toutefois réussi à remédier de façon ingénieuse : "Lit anti escapade nocturne ! En tout cas, ça marche... il n'a pas bougé la nuit dernière. Bonne soirée et surtout bonne nuit à tous! #amour #handicap #mamanimaginative", a-t-elle légendé sous une photo de Samy en train de dormir profondément dans son lit, entièrement entouré de filets pour le protéger.

Une très bonne idée qui a été saluée par la communauté d'Eglantine et surtout, qui vient aider certains internautes se trouvant eux aussi avec des enfants atteints de troubles.