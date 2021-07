Eglantine Emeyé, maman d'un enfant polyhandicapé : son couple n'a pas survécu à la maladie de Samy

Lorsqu'elle n'officie pas à la télévision comme animatrice ou comédienne, Eglantine Emeyé profite de tendres moments en famille. Sur les réseaux sociaux, la belle brune de 47 ans partage quelques instants intimes, notamment avec ses enfants Marco, né en 2003, et Samy, né en 2005. Ce dernier est polyhandicapé, souffre de traits autistiques sévères. Cette maladie, Eglantine Emeyé vit avec. Mais elle a eu un impact terrible sur sa vie de couple...

En 2015, dans les pages de Libération, l'ex-Miss météo de Canal+ s'est livrée à coeur ouvert sur son quotidien avec son fils. Elle a aussi évoqué sa séparation avec son ex-compagnon, père de ses fils. Le jeune Samy a été diagnostiqué hémiplégique du côté gauche et autiste à l'âge d'un an. Des pathologies qui se traduisent par l'automutilation ou encore des difficultés pour se faire comprendre. Eglantine Emeyé s'est donnée à 100% tandis que le papa était plus en retrait. "Je ne sais pas quelle place je lui ai laissé", avait-elle admis. De quoi mener à une rupture...

Alors, depuis la séparation, le couple a opté pour une garde alternée. Enfin, presque. Marco (18 ans) a eu pour habitude de voir son père le week-end. Quant à Samy, c'est une autre histoire. Le jeune homme de 15 ans n'a pas eu cette chance. Depuis 2013, il vit à Hyères, à plus de 900 kilomètres de ses proches, dans le but d'être médicalement suivi au mieux. Si son père est apparemment peu présent, sa célèbre maman lui rend visite régulièrement. En mars dernier, elle a partagé de belles images de leurs retrouvailles après deux mois d'éloignement, à cause d'un cluster dans l'établissement où vit Samy puis un long confinement à Paris pour elle.

Très impliquée dans la bonne évolution de son fils et surtout l'accompagnement dans cette maladie, Eglantine Emeyé a fondé l'association Pas à Pas en 2008, rebaptisée Un pas vers la vie et qui a pour célèbres parrains Julien Courbet et Raymond Domenech. L'ouverture d'un premier établissement visant à accueillir les enfants et adolescents malades est prévue pour 2022, à Montpellier.