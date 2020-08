Églantine Eméyé émue pour les 15 ans de son fils handicapé : "Pardonne-moi"

Arthur et Mareva Galanter n'étaient pas les seuls à célébrer un anniversaire mercredi 5 août 2020. Églantine Eméyé est aussi devenue maman quinze ans plus tôt jour pour jour, donnant naissance à Samy. La coprésentatrice du Monde de Jamy (France 3) a donc souhaité lui faire honneur sur Instagram.

Samy, polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC lorsqu'il n'était qu'un bébé, a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et est hémiplégique du côté gauche. Depuis plusieurs années, il vit donc dans un centre spécialisé dans le sud de la France. Et le confinement a été une période difficile car Églantine Eméyé ne pouvait lui rendre visite, le jeune homme étant une personne à risque. Fort heureusement, elle a pu le retrouver fin mai et actuellement, ils profitent de vacances en famille, avec Marco (né en 2003).

Mercredi, la brunette de 46 ans et son fils aîné étaient encore plus aux petits soins avec Samy, car il fêtait ses 15 ans. Avant de profiter de nouveaux instants précieux avec son enfant, Églantine Eméyé a posté une photo de la star du jour, en pleine nature. "Joyeux anniversaire Samy! Mon amour tu as 15 ans aujourd'hui. C'est fou!! Ta vie n'est pas facile tous les jours mais tu m'apprends le courage, la patience et la ténacité. Les rires pour des petits riens que toi seul comprend. Mais qui font tant de bien. Je 'aime. Juste une chose : pendant que tu grandis, moi je vieillis. Je n'arrive presque plus à te porter. Pardonne-moi . Des tonnes de baisers. #maman #anniversaire #samy #amourtoujours #autisme #handicap", a-t-elle écrit en légende de sa tendre publication.