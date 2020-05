Eglantine Emeyé : Retrouvailles avec son fils handicapé sous haute protection

Pour rappel, Samy est un adolescent polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC alors qu'il n'était qu'un bébé. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et est hémiplégique du côté gauche. Une situation qui le contraint aujourd'hui à être placé dans un centre spécialisé. Pendant le confinement, les visites y étaient interdites et Églantine Éméyé devait prendre son mal en patience avant de le revoir.

En attendant, elle s'efforçait de mettre en avant les situations de handicap sur ses réseaux sociaux, apportant même des solutions pour alléger le quotidien de familles touchées par l'autisme. "Vous avez un jardin ? Vous connaissez près de chez vous une famille avec autisme ? Restez dans votre maison et offrez-leur l'accès à votre jardin le temps qu'ils se défoulent un peu", proposait-elle sur Twitter.