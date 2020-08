Eglantine Eméyé, mère d'un enfant handicapé : tendre moment entre ses fils

Invitée dans Ça commence aujourd'hui en novembre 2019, Eglantine Eméyé avait évoqué avec Faustine Bollaert la relation entre Marco et Samy. Au début, le plus grand tentait d'échanger avec son frère, en vain. "Rien ne se passait. Son frère ne le regarde pas beaucoup. Cela l'a beaucoup affecté", avait-elle expliqué. Mais les années ont passé et Marco a vite compris la situation. Il est donc devenu un soutien sans faille pour sa maman : "Il téléphone à son frère. Il lui parle. Pendant les vacances, de temps en temps, il me dit : 'Maman, laisse, c'est moi qui tiens la main de Samy et qui le promène.'" Malgré tout, il n'a jamais caché son angoisse concernant l'avenir et s'interroge sur ce qu'il se passera le jour où sa maman ne sera plus de ce monde.