Eglantine Eméyé : Enfin les retrouvailles avec son fils Samy, après deux mois de séparation

Après des mois passés loin de son fils en raison de la pandémie de coronavirus, Eglantine Eméyé a enfin pu retrouver Samy pour de tendres retrouvailles. Le 20 mars 2021, l'animatrice et comédienne de 47 ans a partagé,sur Twitter, un cliché de ce précieux moment avec son fils autiste et polyhandicapé né il y a quinze ans. Sur la photographie, on découvre le jeune adolescent de profil en pleine balade dans la nature avec sa maman.

En légende, elle écrit : "Se rappeler qu'un enfant handicapé devient ado et sera un jour adulte (en témoignent les 1ers poils de barbe et de moustache). Et qu'il aura autant besoin de nos regards tendres, de notre soutien et d'être accepté dans notre société. Un homme presque comme un autre. #handicap".