Eglantine Eméyé loin de son fils handicapé : elle accueille un jeune réfugié chez elle

En plus de s'illustrer en tant qu'animatrice sur France 3, Eglantine Eméyé écrit. L'occasion pour elle de partager son quotidien avec son fils Samy, lequel a fait un AVC lorsqu'il était bébé et qui a été déclaré autiste à l'âge de 1 an, et de mettre en lumière sa condition. Elle revient aujourd'hui avec un nouvel ouvrage, intitulé Tous tes mots dans ma tête, et qui représente "un dialogue imaginaire entre Samy et Mohammed, un jeune réfugié irakien qu'elle a hébergé".

Car en effet, Eglantine Eméyé a été famille d'accueil pour un jeune homme pendant que Samy (15 ans) rejoignait un établissement adapté aux soins dont il a besoin. "Une de mes voisines, enceinte et mère d'un petit garçon, en accueillait un. Si elle pouvait le faire, nous aussi ! J'ai donc proposé à l'association la chambre de Samy. Et ce n'est pas si difficile au final : Mohammed est un jeune adulte, certes désemparé mais sain de corps et d'esprit", a-t-elle confié dans le magazine ELLE.

La jolie brune de 46 ans fut d'autant plus à l'aise à l'idée de lui ouvrir les portes de sa maison qu'elle lui trouve des "points communs frappants" avec son fils handicapé. "Ce sont deux personnes qui ne peuvent pas communiquer, qui ne comprennent pas l'univers qui les entoure. Ils sont livrés à eux-mêmes, doivent tout apprendre avec l'aide de personnes qui n'ont pas leur mode d'emploi..." Ainsi, Eglantine Eméyé avait toute la patience requise pour accompagner Mohammed dans sa nouvelle vie. Une tolérance qu'elle souhaite à tout le monde. "On vit dans une société où l'étranger, l'autre nous effraie, une personne handicapée comme un Irakien. Tout ce qui se passe ne doit pas nous faire perdre notre humanité", rappelle-t-elle.