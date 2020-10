Reconfinement : Eglantine Eméyé rend viste en urgence à son fils handicapé Samy

C'est reparti pour un tour ! Depuis ce vendredi 30 octobre 2020, la France est reconfinée. Une nouvelle terrible pour Eglantine Eméyé puisque cette annonce est synonyme de longue séparation avec son fils Samy, lequel a fait un AVC lorsqu'il était bébé et qui a été déclaré autiste à l'âge de 1 an. Le jeune garçon de 15 ans est en effet pris en charge dans un centre spécialisé situé dans le sud de la France, bien loin de ses proches. Et pour ne rien arranger, il sera presque impossible de lui rendre visite pour des questions de sécurité.

Juste après l'allocution d'Emmanuel Macron, sa mère a donc rapidement organisé leurs retrouvailles avant la douloureuse séparation. Sur Instagram, elle a partagé une photo de ce bon moment. "Promenade en urgence avant que le confinement nous prive de cette liberté pendant des semaines ! Tout est bon à prendre... c'était hier après midi. Baisers mon amour. À vite j'espère. #covid #handicap #aimeradistance", légende-t-elle. C'est évidemment masquée qu'Eglantine Eméyé s'est baladée avec Samy, lui qui est considéré comme une personne à risques dans cette crise sanitaire.

Cette publication a ému de nombreux abonnés de la coprésentatrice du Monde de Jamy (France 3). "Vous avez l'air tellement heureuse on le devine derrière votre masque", "Vous êtes beaux", "J'admire votre courage votre humilité et votre sensibilité", peut-on lire en commentaires.