Éléonore Laloux porteuse de Trisomie 21, un parcours extraordinaire : "Merci d'avoir cru en moi"

Originaire de la ville d'Arras où elle a fait toute sa scolarité en suivant un parcours classique, Eléonore Laloux a été approchée par le maire centriste de la ville pour rejoindre sa liste en mars 2020. Après réflexion, elle accepte pour montrer tout ce qu'on peut accomplir et que toutes les personnes porteuses de handicap "peuvent travailler en milieu ordinaire et qu'elles ont leur place dans la société". Sa vie a changé depuis qu'elle est dans l'équipe municipale : "Aujourd'hui, je suis heureuse d'être plus indépendante, de réussir à gérer mon travail au sein de la mairie tout en faisant la part des choses. Mais je suis quand même bien accompagnée, j'ai un coach avec qui je travaille et qui m'aide au quotidien, notamment dans mon travail."

Chargée d'apporter de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap dans la ville, Eléonore Laloux se targue de sa contribution à la mise en place d'une nouvelle signalétique plus accessible et plus inclusive et sur la mise en place de passages piétons sonores. "Je veux aussi organiser un 'incluthon', un événement qui rassemblerait des personnes en situation de handicap ou non autour d'activités sportives mais aussi culturelles", conclut la conseillère municipale très motivée.