Élie Semoun à l'école, petit protégé de la maman d'une grande actrice française

Élie Semoun est de retour au cinéma le 5 février 2020 ! Dans le troisième opus de la saga Ducobu, le comédien et humoriste incarne à nouveau le tyrannique professeur Latouche, issu de l'imaginaire dingue de Zidrou et Godi. S'il commence à avoir l'habitude des longues blouses, des lunettes et des salles de classe, hors de question pour lui de changer de métier. "Ma mère était prof. Elle est décédée quand j'avais 11 ans, mais je m'en souviens encore, racontait-il à Purepeople. Elle revenait épuisée, elle avait des migraines pas possibles, elle se mettait dans le noir et tout. J'ai adoré l'école. Je pouvais faire le con, il y avait des filles dont je tombais amoureux... mais être prof, non. C'est tellement courageux de leur part, c'est fou."

Il faut dire que, dans son malheur, Élie Semoun a croisé des figures qui ne le quitteront jamais. Sa maman Denise a été fauchée par une hépatite alors qu'elle n'avait que 37 ans. Mais comme il l'a expliqué dans les colonnes du magazine Gala, l'acteur a trouvé un soutien inattendu... justement sur les bancs de l'école. "Je n'oublierai jamais madame Poesy, la prof de français que j'ai eue durant tout le collège, précise-t-il. C'est la maman de la comédienne Clémence Poesy. Quand j'ai perdu ma mère, elle m'a pris sous son aile. Sa présence a été très importante pour moi. Elle a alimenté mon goût pour la lecture."