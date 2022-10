Elie Semoun cousin d'une star de la chanson : "C'est hallucinant !"

Interviewé dans l'émission On n'est pas couché le 26 octobre 2013, Elie Semoun avait révélé son lien de parenté inattendu avec Patrick Bruel. Interpellé par Audrey Dana qui s'était exclamée : "Vous êtes le cousin de Patrick Bruel ! C'est hallucinant !", l'humoriste - alors en pleine promotion de son ouvrage Je grandirai plus tard - avait répondu : "On m'a beaucoup embêté pour que j'aille le voir pour demander des conseils. Par fierté, je voulais y arriver tout seul. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire pour moi. À l'époque, je ne voulais pas devenir chanteur."

Souhaitant réussir par lui-même sans l'aide de quiconque, le comédien n'avait à l'époque pas forcément été ravi à l'idée que son nom soit lié à celui de l'interprète du titre Casser la voix. Pour rappel, Elie Semoun et Patrick Bruel sont cousins issus de germain, c'est-à-dire qu'ils sont parents au troisième degré. Ainsi, le grand-père de Patrick (Elie Kammoun) étant le frère de la grand-mère d'Élie (Aisha Benkemoun).

Côté carrière, Elie Semoun n'a effectivement pas eu besoin de Patrick Bruel. Après avoir commencé sa carrière dans les années 1990 avec son complice et ami d'adolescence Dieudonné (dont il s'est séparé depuis), le papa d'Antoine, né en juillet 1995 de ses amours avec Annie Florence Jeannesson, a brillé dans de célèbres sketchs qui portaient généralement sur des sujets tabous comme le racisme ou la misère. Le premier spectacle datant de mai 1991 du duo comique s'intitulait d'ailleurs Un grand noir et un petit brun.

À la suite de sa dispute et de sa séparation artistique avec Dieudonné, Elie Semoun a poursuivi sa carrière avec Les Petites Annonces d'Élie, qu'il met au point avec un autre ami célèbre :Franck Dubosc. Repéré par Arthur, il est également apparu régulièrement dans l'émission Les Enfants de la télé.

Côté cinéma, Elie Semoun a joué dans plusieurs films à succès comme Les Trois Frères (1995), Les Dalton (2004), Astérix aux Jeux olympiques (2008), Neuilly sa mère ! (2009), La Chance de ma vie (2010), Ducobu 3 (2020) ou encore plus récemment Ducobu Président ! (2022).