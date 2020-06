Élie Semoun et le Covid-19 : Insulté par une femme, il "n'aime plus sortir"

Elie Semoun n'en finit pas d'être tracassé par le Covid-19. L'humoriste n'a toujours pas pu serrer son père dans les bras. Souffrant de la maladie d'Alzheimer et placé en Ehpad, le vieil homme n'a pas pu quitter son établissement spécialisé. Le 25 mai dernier, Elie Semoun avait pu lui rendre visite, échangeant à travers une plaque de Plexiglas fixée sur le portail de l'Ehpad, pour éviter tout risque de contagion. "Tu respectes ça. Moi je suis là, je reste là jusqu'à... quand tu me diras que je peux sortir et tout ça. Alors, ça sera nos retrouvailles", avait tendrement dit Paul, le père de l'acteur.

Mais tout n'est pas tout noir. On sait désormais qu'Elie Semoun a déconfiné ses sentiments pour celle qui fait battre son coeur. "J'ai fait trois albums, et le dernier a dû se vendre à autant d'exemplaires qu'il y a de gens sur votre plateau, racontait-il dans l'émission Je t'aime etc en mai dernier. Et encore ! Mais je continue à écrire des chansons, parce que, quand je suis amoureux, j'écris des chansons..."