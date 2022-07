Elie Semoun toujours en contact avec Dieudonné ? Il fait de surprenantes confidences

Dans les années 1990, Elie Semoun et Dieudonné M'bala M'bala, amis de lycée, formaient le duo comique, Elie et Dieudonné. Ils incarnaient alors la nouvelle génération d'humoristes et ont connu un succès phénoménal grâce à leurs sketchs joués entre 1991 et 1997. Année à laquelle ils se sont séparés à la suite de différends artistiques et financiers.

Invité de 50 minutes Inside ce samedi 9 juillet 2022 sur TF1, Elie Semoun est revenu sur les moments forts de sa carrière et notamment sur le duo culte qu'il formait avec Dieudonné. "C'est comme ça que j'ai été connu avec Dieudo. On était un symbole d'antiracisme par excellence. On venait de la banlieue. Et puis il y a quelque chose qui a dérapé. Je trouve ça dommage", a confié l'humoriste de 58 ans à Nikos Aliagas. Pour la petite histoire, Dieudonné M'bala M'bala a été accusé d'antisémitisme à de nombreuses reprises. Il a même été condamné par les justices belge, française et canadienne pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse".

"Je regrette qu'il ne soit pas resté un artiste"

Pour Elie Semoun, malgré sa grande carrière et sa notoriété, la fin de ce duo comique avec Dieudonné reste un éternel regret comme il l'a exprimé face à Nikos : "Je l'aime encore. Mais j'ai la sensation d'un gâchis monstrueux. Je regrette qu'il ne soit pas resté un artiste. Il est presque devenu un homme politique (...) On s'appelle parfois. On s'est vu il y a pas longtemps. J'ai la sensation qu'il aimerait revenir mais j'ai l'impression qu'il a été quand-même assez loin. Il me considère peut-être comme un fonctionnaire de l'humour et comme quelqu'un qui est rentré dans les rangs. Mais je préfère ma place à la sienne pour être honnête. Mais je regrette parce qu'on était vraiment drôles tous les deux."

Avec le recul, l'ex-acolyte de Dieudonné garde le positif de leur duo comique qui, même dissout, reste indémodable : "On a ouvert la voie à plein de gens et pour toute une génération d'humoristes, on est un classique, un exemple, une référence...", a-t-il conclu.