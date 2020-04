Elisa Tovati : Atelier cuisine avec son fils, son confinement utile

A l'instar de ses collègues du show-business, privés de projets et de ressources financières, Elisa Tovati se retrouve confinée chez elle. Plutôt que de se mettre au yoga ou à l'apprentissage d'une nouvelle langue, la star a décidé de se lancer dans la cuisine. Aidée par son fils, elle cuisine des plats dans un esprit de solidarité.

Sur son compte Instagram, ce mardi 28 avril 2020, Elisa Tovati (44 ans) a partagé des photos d'elle avec son fils Joseph (11 ans), tous deux munis de masques, pour lever le voile sur l'action qu'elle mène. "Hier sous la direction du chef Joseph, 11 ans, nous avons fait des gâteaux et des cakes pour les hôpitaux, les aide-soignants et les EHPAD de la région... J'étais tellement heureuse de pouvoir partager ce moment avec lui ! Un vrai petit chef ! Rejoignez-nous ! Rien de plus simple, mettez des gants, un masque et pâtisser ....#CestSiBonDUnirNosCoeurs #ResterAuxFourneaux #EnsembleÀLaMaison @VosGâteaux !!! Merci", a commenté l'ex-star de La Vérité si je mens.

Quelques jours plus tôt, Elisa Tovati, aussi maman d'un petit Léo (8 ans), évoquait déjà son engagement en faveur des soignants. "Si comme moi, le mercredi quand les enfants n'ont pas école à la maison, vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les aide-soignants, les EHPAD ou les hôpitaux, rejoignez l'association @vosgateaux !!! #restezauxfournaux. Il me suffit de préparer des gâteaux qui seront distribués par les bénévoles... Merci à la fée @sylviehoarau qui m'a fait découvrir l'association! #BakingTime", précisait-elle.

Elisa Tovati multiplie donc les petits plats pour la bonne cause le temps du confinement, mais espère sans doute pouvoir reprendre ses activités dans les prochains mois. L'actrice et chanteuse, qui s'était illustrée l'an dernier par un faux pétage de plombs, a récemment proposé à ses fans le clip de son dernier single intitulé Bye Bye Mon Ange.