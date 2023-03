Elisabeth de Belgique, princesse déjà stylée à 21 ans : elle mise sur un look rose flashy pour un hommage spécial

Elisabeth, héritière à la pointe de la mode

En décembre dernier, la princesse Elisabeth était réunie avec les autres membres de la famille royale pour le traditionnel concert de Noël des fêtes de fin d'année. Au milieu de ses proches, la jeune femme s'est démarquée dans une magnifique robe drapée bleu électrique signée Diane von Fustenberg. Un style à la fois chic, détonnant et sexy grâce à la fente qui remontait le long de sa jambe. Si on lui souhaite de monter sur le trône le plus tard possible après son papa, il y a de fortes chances que d'ici là, elle finisse quand même par lui voler la vedette...