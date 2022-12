Elisabeth de Belgique renversante en robe fendue bleu électrique : la jeune princesse éclipse toute la famille !

Les membres de la famille royale de Belgique ont profité du retour des enfants étudiants à l'étranger pour organiser le traditionnel concert de Noël des fêtes de fin d'année. C'est ainsi que le roi Philippe, sa femme, la reine Mathilde et leurs enfants sont apparus en tenue de gala dans l'enceinte du palais royal. Si le roi et le prince Emmanuel, 17 ans, avaient opté pour un costume cravate des plus sobres, les femmes de la famille avaient misé sur la couleur pour attirer tous les regards. Mission accomplie, particulièrement pour l'aînée de la fratrie, la princesse Elisabeth.

Le jeune femme de 21 ans a choisi une magnifique robe drapée bleu électrique de la marque Diane von Fustenberg, couleur également adoptée pour la pochette qu'elle arborait et les grandes boucles d'oreilles qui pendaient de chaque côté de son visage. Un détail et non des moindres n'a échappé à personne : la grande fente dessinée sur sa jambe gauche. Un côté glamour discret et époustouflant qui n'a laissé personne de marbre.

La reine Mathilde avait quant à elle tout misé sur un look bien plus classique puisqu'elle portait une robe rouge Natan Couture piquée de quelques paillettes qui ne laissait rien entrevoir des parties de son corps. C'est une robe plus fluide et fleurie que la jeune Eléonore, 14 ans, avait revêtu pour l'occasion. La petite dernière n'a pas eu droit aux escarpins comme sa soeur et sa maman mais à une paire de ballerines noires classiques, magnifiant parfaitement sa tenue.

La famille royale presque au complet !

Les fêtes sont en général le prétexte parfait pour des réunions de famille. Mais à cette occasion, la famille royale de Belgique a dû faire sans l'un des siens. En effet, le roi Philippe et la reine Mathilde n'ont pas pu compter sur la présence de leur fils Gabriel, 19 ans, retenu à cause d'une formation qu'il suit à l'école royale militaire de Bruxelles. Cela n'a pas empêché tout ce petit monde de prendre la pose devant les photographes et de décrocher ses plus beaux sourires en attendant les véritables retrouvailles en famille et en toute intimité !

Filmé pour la télévision, ce concert de Noël sera retransmis le 25 décembre sur la chaîne RTL-TVI.