Elisabeth Röhm (New York, police judiciaire) célibataire : mariage annulé !

Les grands romantiques risquent de mal le vivre. Elisabeth Röhm, dont l'avenir sentimental semblait assuré, est finalement célibataire. C'est une surprise puisque la comédienne – star de la série New York, police judiciaire – avait prévu de se marier... avant de rompre ses fiançailles. Cette mauvaise nouvelle, c'est Us Weekly qui l'annonce. Ou tout du moins une source du site américain. "Jonathan et Elisabeth restent en bons termes, ils veulent être bons amis, explique-t-on. Mais ils vivent deux vies différentes et ont des priorités qui ne sont pas les mêmes en ce moment. Malheureusement, ils ont décidé de ne pas se marier."

Mes prières ont été entendues

Elisabeth Röhm rêvait pourtant de vieillir auprès de Jonathan Colby, le juge originaire de Miami qui faisait battre son coeur. D'autant que Monsieur n'a pas posé le genou à terre hier... mais il y a deux ans ! Sur les réseaux sociaux, l'actrice de 46 ans avait confirmé la bonne nouvelle. "Cela faisait tellement longtemps que j'attendais de trouver mon Jonathan, écrivait-elle sur son compte Instagram. Mes prières ont été entendues." À l'époque, elle décrivait son cher et tendre comme quelqu'un de "gentil, élégant, généreux et extraordinaire". Hélas, cette longue liste de qualités n'a pas suffi à maintenir la flamme.

En couple grâce à papa et maman

Les deux amoureux se sont rencontrés grâce aux parents d'Elisabeth Röhm, qui ont joué les entremetteurs avec brio. La comédienne ne cessait alors de clamer sa reconnaissance à leur égard. En février 2019, elle assistait à la première de la deuxième saison de la série The Oath – dans laquelle elle incarne l'agent Aria Price –, exhibant fièrement le scintillant caillou offert par Jonathan Colby. Il faudra bien se résoudre, désormais, à rendre la bague...