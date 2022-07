Elise Larnicol : Son séduisant fils Léo s'est marié avec une femme de l'ombre du cinéma

Entre Taxi 5 ou encore Les Ex de Maurice Barthélémy - son ancien partenaire de la troupe comique Les Robins des Bois - sans oublier ses apparitions dans la série Scènes de Ménages sur M6, Elise Larnicol ne chôme pas. Ce mardi 26 juillet, elle est une fois de plus à l'écran, cette fois-ci sur TFX dans le film 15 ans et demi avec Daniel Auteuil.

En revanche, l'actrice de 54 ans met un point d'honneur à préserver sa vie privée et à la protéger d'une quelconque exposition médiatique. On sait par contre qu'elle est maman d'un fils, un certain Leo Moreno. En témoigne sa publication Instagram du 7 juin 2020, sur laquelle on l'aperçoit en train de lui faire un gros câlin. La mère de l'actrice, et par conséquent grand-mère de Leo, est également présente sur la photo.

Un fils amoureux !

"Fuck la distanciation sociale ! #fils #maman #fêtedesmères #calins #mothersday" écrivait la maman de Leo en commentaire, alors que le monde entier était submergé par la pandémie de la Covid-19. Elle avait également pris le soin de partager le compte Instagram de son fils, sur lequel on apprend qu'il vient de se marier, à en croire sa dernière publication, datant du 20 juin 2022. "No words needed...", ce qui signifie "Pas besoin de mots", a-t-il écrit en légende d'une série de photos de la cérémonie.