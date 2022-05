Elizabeth II affectée : elle fait face à une douloureuse nouvelle, à quelques jours du Jubilé

Les festivités approchent à grands pas. Ce jeudi 2 juin, le jubilé de platine de la reine Elizabeth II sera enfin lancé et ce jusqu'au dimanche 5 juin. Pour être en forme à cette date si capitale, la monarque de 96 ans s'est bien préservée ces temps derniers, ses médecins lui ayant demandé par plusieurs fois d'annuler sa venue à des évènements de son calendrier royal. Mais voilà qu'à seulement quelques jours du jour J, la grand-mère des princes William et Harry est touchée par une triste nouvelle, comme rapporté part Hello Magazine, ce mardi 31 mai 2022.

Ce week-end, il a été annoncé outre-Atlantique que Lester Piggott, le jockey favori de la monarque, est décédé. Il est mort en Suisse, à l'âge de 86 ans. Le gendre de Lester Piggott, William Haggas, a confirmé cette triste nouvelle dimanche 29 mai 2022. "C'est avec tristesse que nous confirmons la disparition de Lester, il est mort paisiblement en Suisse ce matin", a-t-il fait savoir. Neuf fois vainqueur du Derby d'Espsom, largement considéré comme l'un des plus grands jockeys de ces dernières années, il a écrit cette histoire sportive durant près de cinquante ans.

Détenteur de nombreux records, il a dû surmonter un handicap de surdité et n'était que très peu bavard. Issu d'une longue dynastie de coureurs, Lester Piggott avait même été fait Officier de l'Ordre le plus excellent de l'Empire britannique, dont il a été finalement dépouillé après avoir été condamné à trois ans de prison en 1987 pour évasion fiscale. Après avoir purgé une peine de 366 jours de prison, il a finalement fait son grand retour en remportant une nouvelle coupe. Lester Piggott est donc pour beaucoup une véritable légende, et la reine en fait partie. Elizabeth II l'a par ailleurs vu plus d'une fois triompher.

Sa première rencontre avec Lilibet Diana (enfin) programmée

Une dure nouvelle pour cette amatrice de courses hippiques à quelques jours seulement du jubilé de platine tant attendu. Heureusement, c'est entourée de ses proches qu'elle pourra vivre cet évènement unique qu'elle n'oubliera jamais. Sa rencontre avec son arrière-petite-fille Lilibet Diana devrait par ailleurs l'aider à surmonter cette triste déconvenue.