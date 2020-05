Elizabeth II dans le rouge ? La reine pourrait perdre 20 millions d'euros

Les comptes de la famille royale britannique pâtissent déjà de la crise du coronavirus. Comme l'a rapporté le Daily Mail ce 19 mai, Elizabeth I pourrait perdre jusqu'à 20 millions d'euros en 2020, soit un tiers des revenus royaux attendus cette année. Une information confirmée ce mardi par le lord-chambellan Earl Peel, le fonctionnaire en chef de la Maison royale.

Depuis la mi-mars et le début du confinement au Royaume-Uni, toutes les demeures royales ont été fermées au public pour empêcher la propagation du Covid-19. Une perte conséquente pour la reine puisque l'an dernier, elle a touché près de 74 millions d'euros grâce à la billetterie et la vente de souvenirs dans ses différentes résidences ouvertes aux touristes : le palais de Buckingham en tête, mais aussi le château de Windsor (qui a accueilli le mariage du prince Harry et Meghan Markle en mai 2018), Clarence House (la demeure officielle du prince Charles et Camilla), le palais d'Holyrood en Écosse, les écuries royales de Londres...