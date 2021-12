Elizabeth II dévoile un cliché de famille inédit, entourée de ses arrière-petits-enfants

Si certains se demandaient quelle arrière-grand-mère la reine Elizabeth II est pour ses arrière-petits-enfants, il suffit de jeter un coup d'oeil à ses appartements pour le savoir. C'est lors d'une audience qui s'est tenue dans son bureau, au château de Windsor, que la monarque de 95 ans a dévoilé, sans le vouloir, un cliché de famille plein de tendresse qui n'a pas échappé aux fans de la famille royale.

Mercredi 9 décembre, la reine Elizabeth II s'est entretenue avec l'organiste Thomas Trotter et l'a décoré de la Médaille de la Reine pour la Musique. Lors de cette rencontre, la nonagénaire, qui est toujours sur son 31, a posé son sac à main sur une commode sur laquelle se trouvait une photo encadrée.

Sur ledit cliché, on y voit la reine d'Angleterre assise près de son défunt mari, le Duc d'Edimbourg, souriants et entourés de leurs arrière-petits-enfants. Selon la presse anglophone, on peut y voir le prince George, sa petite soeur la princesse Charlotte, qui est assise sur les genoux de la reine, Isla et Savannah, les filles de Peter Philips (le fils de la princesse Anne) et Mia, la fille de Zara et Mike Tindall.

La photo semble avoir été prise en 2016, puisque la fille du prince William et de Kate Middleton n'est encore qu'un bébé. Depuis, la famille n'a cessé de s'agrandir ! L'heureuse arrière-grand-mère a d'ailleurs assisté il y a quelques semaines au baptême d'August Brooksbank (9 mois), le fils de la princesse Eugénie, et de Lucas Tindall (8 mois), le fils de Zara et Mike Tindall. La cérémonie religieuse s'est déroulée en la chapelle All Saints, située dans le parc du Royal Lodge à Windsor Great Park (Berkshire).

Bien que la reine ait fait le déplacement pour cet évènement, elle est toujours contrainte au repos et est étroitement surveillée par ses médecins. Depuis son hospitalisation et sa sortie avec une canne, qui a beaucoup inquiété les Britanniques, Elizabeth II se ménage et ne sort que rarement. Véritable bourreau de travail, elle continue de tenir ses engagements mais de chez elle, où elle reçoit des visites. Elle donne également des conférences vidéos depuis son bureau.