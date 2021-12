Elizabeth II, le coeur en miettes : mort d'une fidèle amie qu'elle connaissait depuis 68 ans !

Décidément, c'est une période noire pour Elizabeth II. Après avoir perdu son tendre époux le prince Philip, avoir été interdite d'alcool et une hospitalisation, son altesse royale doit désormais faire face à la perte d'une personne très chère à son coeur qui l'accompagnait depuis 1953 : la duchesse douairière Ann Fortune FitzRoy.

Morte à l'âge (très honorable) de 101 ans, Ann Fortune FitzRoy était la dame de compagnie la plus ancienne de la maison royale, et ses fonctions comprenaient l'organisation de la rotation des dames d'honneur de la reine et l'accomplissement de diverses tâches lors des cérémonies d'État.

Arrivée en 1953 au sein de la famille royale en tant que dame de chambre de la reine, elle est devenue en 1967 la duchesse douairière de Grafton et nommée maîtresse de robes de la reine Elizabeth II. Pour rappel, le rôle de maîtresse de robes consiste à assumer la responsabilité personnelle des vêtements et des bijoux de la reine. Nommée commandeur de l'Ordre royal de Victoria dans les honneurs du Nouvel An en 1965, elle a été promue Dame Commandeur de l'Ordre royal de Victoria en 1970 et Dame Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria dans les Honneurs d'anniversaire de la reine en 1980. Un beau palmarès.

Dans un message posté sur Royal Central au début de l'année pour célébrer son 101e anniversaire, on pouvait lire de tendres mots décrivant la duchesse douairière. Décrite comme "très éloquente" et possédant "des manières impeccables", on apprenait qu'Ann Fortune FitzRoy "se présentait toujours avec une application subtile de maquillage aux couleurs naturelles, et la très douce odeur du parfum Floris - tout à fait élégant."

Au cours de sa vie, la duchesse née Ann Fortune Smith a épousé Hugh Denis Charles FitzRoy, alors connu sous le nom de comte d'Euston, le 12 octobre 1946, lors d'une cérémonie de mariage à l'église Sainte-Marie de Slaugham. Ensemble, ils ont eu cinq enfants : James Fitzroy, comte d'Euston, Lady Henrietta Fitzroy, Lady Virginia Fitzroy, Lord Charles Fitzroy et Lady Rose Fitzroy.