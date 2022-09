Elizabeth II : Mort de l'une de ses proches juste avant ses funérailles, une femme importante à ses yeux

Elles n'avaient pas le même âge, pas le même titre et leurs chemins ont fini par se séparer... Le 19 septembre dernier, alors que le Royaume-Uni célébrait en grande pompe les funérailles de la reine Elizabeth II, décédée onze jours plus tôt, devant la plupart des chefs d'état de la planète, une femme, Lady Mary Russell s'éteignait dans la plus grande discrétion. C'est le 18 septembre qu'elle est décédée...

Pourtant, cette aristocrate de 88 ans était liée à la monarque depuis soixante-dix ans et avait assisté à l'un des moments les plus importants de sa vie à une place privilégiée : en 1953, à seulement 18 ans, elle avait en effet servi de dame d'honneur pour son couronnement ! Responsable de la traîne, elle avait dû porter l'épaisse bande de tissu puis attendre debout pendant plus de trois heures que tout se termine.

Une expérience fatigante qui lui avait cependant plu, comme elle l'avait expliqué en 2012 à l'occasion du jubilé de diamant d'Elizabeth II. "C'était prenant et émouvant, s'était-elle souvenue. De toutes les filles de notre âge dans le pays, nous étions les six filles à avoir été choisies pour la traîne de la reine, et pour nous c'était une chose géniale. Ca a été un moment incroyable, mais tout ce à quoi je pensais à ce moment-là, c'était à quel point la traine me paraissait lourde !"