Elizabeth II : L'homme qui a sauté sur son cercueil s'explique, ses motivations sont complètement folles !

"Il pense que le roi Charles a quelque chose à voir avec cela et qu'il pourrait aller au château de Windsor pour lui rendre hommage, mais aussi parce qu'il pense toujours qu'elle est vivante", a-t-il expliqué. Le jeune homme a en effet expliqué qu'il était prêt à faire tous les châteaux de la reine, à retourner même à Balmoral jusqu'à ce qu'elle lui réponde, persuadé qu'elle est toujours en Ecosse.

Reconnaissant que le jeune homme n'est pas si dangereux, le juge a accepté de le libérer sous caution avant sa prochaine audience, le 18 octobre. A une condition seulement : il aurait en effet ordonné son placement dans une unité psychiatrique.

Ce léger incident est le seul accroc qui a émaillé la longue veillée de la reine, pendant laquelle des centaines de milliers de Britanniques ont pu dire adieu à la monarque, parfois en ayant attendu près de 24 heures. Dont certains étaient très connus : Tilda Swinton ou encore David Beckham ont en effet participé à cette grande cérémonie populaire dans le plus grand anonymat, se montrant très émus devant le cercueil.

Les services de sécurité ont en tout cas dû être soulagés que cet incident se soit déclaré avant deux moments très importants de la veillée : pendant une dizaine de minutes, vendredi dernier, le roi Charles et ses frères et soeurs (les princes Andrew et Edward et la princesse Anne) s'étaient réunis devant le cercueil de leur mère, tête baissée.

Le lendemain, c'était au tour des huit petits-enfants de la souveraine de se plier au même exercice, dont les princes William et Harry, mais également leurs cousines (Zara Tindall, Eugenie et Beatrice d'York et Louise Windsor), premières jeunes femme à veiller officiellement un roi, et leur jeune cousin James, 14 ans seulement !