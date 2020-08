Ellen DeGeneres "méchante" et "toxique" ? L'animatrice justifie son comportement

Elle était l'une des présentatrices les plus ovationnées des Amériques. Voilà qu'Ellen DeGeneres est devenue la plus décriée. Depuis que la youtubeuse hollandaise Nikkie de Jager a décrit l'animatrice comme étant une personnalité "froide et distante", de nombreux membres de l'équipe de son show - dont trois producteurs principaux - ont dénoncé une ambiance de travail toxique. Selon une rumeur diffusée par PageSix, il y aurait même une règle qui interdirait à quiconque de regarder la maîtresse de cérémonie dans les yeux. Lundi 17 août 2020, lors d'une conférence Zoom partagée avec deux cents de ses collègues, la grande patronne a fini par craquer.

Depuis des années, elle prône la gentillesse au peuple américain. Aussi, en voyant ces accusations, Ellen DeGeneres a tenté de se justifier, précisant qu'elle était une "introvertie", qu'elle avait ses bons et ses mauvais jours mais qu'elle promettait de changer pour sauver son émission. "Je ne sais même pas par où commencer, a expliqué la compagne de Portia De Rossi. S'il-vous-plaît, parlez-moi. Regardez-moi dans les yeux. C'est juste fou. Tout ça n'est pas vrai. Je ne comprends pas ce qui a provoqué de telles rumeurs. Tout ceci ne me ressemble pas."

Qui pour remplacer Ellen DeGeneres ?

En présentant ses excuses, Ellen DeGeneres a raconté que son problème nécessitait parfois qu'elle soit seule, qu'elle ait son propre espace, ce qui a pu être mal interprété par certaines membres de son équipe. "Est-ce que ça veut dire que je suis parfaite ? Non, je ne le suis pas, a-t-elle conclu. J'ai plusieurs facettes, et je m'efforce d'être la meilleure personne possible en apprenant de mes erreurs." Toujours est-il que, si elle abandonne son poste, un remplaçant a déjà été trouvé. Selon les informations du Sun, le britannique James Corden, héros du légendaire Carpool Karaoke, pourrait effectivement prendre la relève...