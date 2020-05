Ellen DeGeneres froide et méchante ? Les témoignages affluent !

Comme de nombreuses personnalités avant elle, la populaire animatrice américaine Ellen DeGeneres (62 ans) est désormais la cible de témoignages la décrivant sous un jour peu flatteur. La star du petit écran, décorée des mains de Barack Obama de la médaille présidentielle de la Liberté, serait bien moins fun quand les caméras ne tournent pas...

Elle est l'animatrice déjantée qui offre des cadeaux et des chèques dans son émission de l'après-midi sur l'antenne de NBC, elle est une figure phare de la défense des droits LGBT mariée à l'actrice Portia de Rossi et elle est aussi la copine des plus grandes stars d'Hollywood comme Jennifer Aniston. Des atouts qui font d'elle une personnalité très appréciée... mais pas de tous. Ellen DeGeneres est visée depuis mars dernier par une foule de témoignages à charge contre elle. Son comportement est régulièrement pointé du doigt. "Toutes les histoires rapportées sont vraies ! Est-ce qu'elle est toujours gentille ? Non. Cela m'agace que les gens pensent qu'elle n'est que douceur et lumière positive et qu'elle s'en sorte comme ça", a lâché un ancien membre de son équipe du Ellen DeGeneres Show au New York Post.

Les témoignages et anecdotes sur son attitude ont commencé au début du confinement lorsqu'elle a déclaré que cela ressemblait à de la prison, confortablement installée dans sa villa de 27 millions de dollars à Los Angeles. Depuis, tout le monde a un mot à dire sur son comportement. On l'a notamment accusée d'avoir remplacé des membres de son équipe, syndiqués, par des contrats free lance, puis est apparue sur Twitter la formule "une des plus méchantes personnes en vie" sous laquelle chacun y est allé de sa petite anecdote. On a ainsi raconté qu'elle interdisait aux employés de salons de manucure de la regarder dans les yeux et la comédienne Chris Farah, employée de restaurant il y a quelques années, a affirmé avoir été virée de son job après une lettre de la star à son manager, car elle aurait eu alors "des ongles en mauvais état"... Au total : 2250 témoignages contre elle sur le réseau social !

Un secret de polichinelle ?

Plus concrètement, un ancien garde du corps d'Ellen DeGeneres, embauché pour assurer sa protection et celle de ses proches lorsqu'elle a présenté les Oscars en 2014 s'est confié à Fox News. "Ellen m'a à peine jeté un regard, ni dit bonjour et ne m'a jamais remercié de l'avoir protégée ainsi que sa mère et sa femme. L'ambiance était très froide, elle était un peu sournoise et avilissante dans sa manière de traiter les gens qui ne sont pas dans son cercle", a-t-il rapporté.

Enfin, le journaliste et auteur de podcast Kevin T. Porter a lui aussi abondé dans ce sens auprès du Post. Il a qualifié le comportement détestable de la star de "secret de polichinelle à Hollywood" et a affirmé avoir recueilli les témoignages d'anciens collaborateurs d'Ellen DeGeneres. "Il y a toujours eu un petit groupe qui se murmurait les anecdotes au fur et à mesure sur son comportement bien connu du milieu", a-t-il ajouté.

La productrice exécutive de l'émission, Mary Connelly, est montée au créneau pour la défendre, niant avoir jamais constaté chez la star un comportement de diva. "Est-ce qu'il faut parfois prendre des décisions impopulaires ? Oui. Ellen n'a pas peur de vous le dire quand elle n'aime pas quelque chose. Nous avons des conversations musclées. Mais la personne que je connais vient au bureau tous les jours pour mettre en boîte une émission divertissante dans un cadre sympa et pour aider des gens", a-t-elle clamé.