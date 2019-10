Jennifer Aniston, taquinée, échange un baiser avec son amie Ellen DeGeneres

L'actualité est chargée pour la populaire actrice Jennifer Aniston. La star de 50 ans est prochainement attendue dans le film First Ladies sur Netflix, mais aussi dans la série The Morning Show sur Apple TV+. De quoi alimenter son interview chez Ellen DeGeneres. Une rencontre qui a pris une tournure inattendue grâce à un petit baiser....

Jennifer Aniston était invitée du populaire talk show de sa grande amie l'animatrice Elle DeGeneres (le programme sera diffusé ce lundi 28 octobre 2019) et dans un extrait diffusé sur le site de l'émission, on peut découvrir que les deux femmes ont échangé un baiser. L'ancienne star de Friends s'est amusée du fait que l'animatrice – ouvertement lesbienne et mariée à Portia De Rossi – ait récemment embrassé l'animateur Howard Stern. "C'était comment ? Tu as aimé ? Tu étais nerveuse ? Tu as plutôt été emballée ?", l'a-t-elle taquinée.

Ellen DeGeneres a alors repris la main sur son interview et a demandé à Jennifer Aniston : "C'était quand la dernière fois que tu as embrassé une fille sur les lèvres ?" Incapable de se rappeler, l'ex-femme de Justin Theroux a alors accepté de poser ses lèvres sur celles de son amie, sous les applaudissements et les cris déchaînés des spectateurs du studio situé à Los Angeles. Une vidéo partagée par le site américain Just Jared.

Jennifer Aniston n'avait toutefois pas oublié sa promo et a donc évoqué le projet The Morning Show, dans lequel elle donne notamment la réplique à Reese Witherspoon ; les deux femmes sont également coproductrices. La série, disponible dès le 1er novembre, raconte les coulisses d'une matinale télé aux États-Unis avec ses personnages aux ambitions et aux ego démesurés.

Thomas Montet