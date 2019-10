Ellie Goulding : Un suicide marquant, ses problèmes mentaux... Elle se livre

Le 10 octobre 2019, de nombreuses célébrités ont pris la parole pour la journée de la santé mentale. C'est avec un peu de retard qu'Ellie Goulding s'est confiée sur son compte Instagram. L'artiste britannique de 32 ans révèle qu'elle souffre de plusieurs problèmes, qu'elle a tenu à partager avec ses abonnés, le 14 octobre 2019.

"Désolée, je suis un peu en retard, mais je devais parler de santé mentale. Nous avons le droit de ressentir ce que nous ressentons, de ressentir que nous nous sentons fous ou confus, que nous bataillons avec une tristesse chronique ou que nous ne ressentons rien", commence Ellie Goulding, en ajoutant être "capable de ressentir tout ces choses en l'espace de quelques jours".

"J'admire ceux qui se lèvent chaque jour et qui croquent la vie"

"Je suis plus que soulagée que la lumière ait été faite sur la complexité de ce qu'il se passe dans nos têtes en tant qu'artiste, nous qui passons des concerts tous les soirs à la vie normale régulièrement. Ce changement incessant de rythme est parfois trop dur à gérer. Merci à tous ceux qui ont évoqué ce problème franchement ces derniers temps", poursuit l'épouse de Caspar Jopling, avant de mettre en lumière ses propres problèmes mentaux. "Je sais que j'ai choisi ce métier, mais rien ne m'avait préparée aux mauvais côtés qui l'accompagnent. Je sais que mon anxiété vient de ce qu'on appelle le 'syndrome de l'imposteur', où je ne crois pas assez en moi pour m'autoriser à être heureuse et qui me pousse même parfois à saboter mon propre succès", poursuit-elle.

Malgré tout cela, Ellie Goulding profite de ces moments où elle se réjouit d'être en vie : "Mais je garde la tête haute en m'entraînant tous les jours (course et boxe). Même si parfois, c'est dur d'être motivée, la sensation du sang coulant dans mes veines et de ce corps puissant me rappelle à quel point c'est cool d'être en vie." L'occasion pour l'artiste de se remémorer son grand-père. "Aujourd'hui, je pense à mon grand-père, qui s'est suicidé il y a quelques années. J'aurais aimé lui parler davantage, pour avoir ne serait-ce qu'un infime indice m'indiquant à quel point il était malheureux", ajoute-t-elle.

Elle conclut par un joli message qui saura être entendu de tous : "J'admire ceux qui se lèvent chaque jour et qui croquent la vie, même s'ils ne se sentent pas bien. Cela demande beaucoup de courage. S'il vous plaît, sachez que vous êtes géniaux et que je suis fière de vous." Merci Ellie !