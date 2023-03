Élodie Bouchez a rencontré Thomas Bangalter (Daft Punk) grâce à une autre célèbre actrice, rares confidences

Élodie Bouchez est sur tous les fronts dernièrement. L'actrice enchaîne les projets cinématographiques et jouit d'une réussite rare, avec notamment sept rôles en moins d'un an ! Une productivité exceptionnelle qui contraste avec une personnalité que certains imaginent effacée, tant la comédienne de 49 ans est discrète sur sa vie privée. Mais lors d'un entretien accordé à nos confrères du journal Le Monde, celle qui a incarné Yvonne Jacob dans le film d'Olivier Dahan Simone, le voyage du siècle s'est laissée aller à quelques rares confidences.

"Je n'ai jamais eu l'impression qu'on se cachait", explique-t-elle à propos du couple qu'elle forme avec Thomas Bangalter, star internationale de la musique grâce à son duo Daft Punk qu'il formait avec Guy-Manuel de Homem-Christo. "Cela correspond à ce qu'il est lui et à ce que je suis moi. On s'est bien entendus dès nos débuts", argumente la ravissante comédienne. "Mais même avant la célébrité, j'ai toujours aimé la discrétion, poursuit-elle. Déjà, quand je lis un livre et qu'il y a la photo de l'auteur, ça gêne ma lecture. Et puis j'ai toujours eu conscience de l'aspect feu de paille de ce métier. C'est une manière de le contrer."

Le moment où l'un reçoit plus d'attention que l'autre

On y apprend également qu'ils se sont rencontrés en 1999 à Los Angeles, grâce à l'actrice Aure Atika ! En effet, les deux femmes venaient de tourner ensemble dans le film La Faute à Voltaire du cinéaste Abdellatif Kechiche. Elle évoque ensuite les deux enfants, Tara-Jay (né en 2002) et Roxan (né en 2008), qu'elle a eu avec l'artiste français. Le premier des garçons est "chef opérateur", tandis que l'autre est âgé de 16 ans et ne travaille pas encore. Ils "savent ce que c'est, pour moi, d'attendre un beau rôle qui n'arrive pas assez vite ou, pour leur père, d'être en panne d'inspiration", avance-t-elle, accompagné de son chien de 2 ans nommé Sunny.

"La difficulté, parfois, dans un couple d'artistes, c'est le moment où l'un reçoit plus d'attention que l'autre. Thomas est tellement à l'aise avec ça qu'il a pu à la fois s'épanouir et me laisser m'épanouir. Le statut de rockstar absolue sans l'ego que ça demande – il ne faut pas oublier qu'il a fait de la musique parce qu'il a été recalé à l'Ecole Louis-Lumière", se remémore-t-elle. Tous les ingrédients qu'il faut pour former un couple solide dans ce rude environnement qu'est le show-business.